Jonas revela que também houve invasão ao centro de treinos do Benfica

Ex-avançado do Benfica deu uma entrevista a um canal no YouTube.

Jonas, avançado brasileiro que terminou a carreira no final da época passada, deu uma entrevista a um canal no YouTube onde recordou a passagem pelo Benfica como “a mais importante da carreira”.

Jonas recordou ainda um momento de maior tensão depois de um grupo de adeptos ter invadido o centro de treinos do Benfica. Ainda assim, Jonas diz foi confrontado pelos adeptos “de uma forma educada”.

"Em cinco anos de Benfica, só uma vez invadiram o centro de treinos e foi uma conversa educada", disse o jogador brasileiro.

"O Benfica foi o clube mais importante da minha carreira por isso quis terminar lá. Foi uma história de cinco anos muito bonita, com muito carinho, muito amor. Houve um jogo de despedida, foi difícil segurar as lágrimas. Foi tudo isso também que me fez acertar a decisão de acabar lá”.

Questionado sobre se estava a arrependido de ter terminado a carreira, o ex-jogador explicou que já não tinha condições para jogar. "Hoje já não tenho mais condições, queria terminar ao mais alto nível e mesmo no Grémio já estava com dores no joelho, dores lombares".