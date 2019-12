Escritora britânica encontrada morta em floresta na República Dominicana

A mulher foi encontrada enterrada, em sacos de plástico e o seu corpo encontrava-se separado da cabeça, que estava com fita-cola à volta do pescoço.

A escritora britânica Lindsay de Feliz, residente na República Dominicana, foi encontrada morta numa floresta perto da sua casa, na ilha Moncion, esta quinta-feira.

Depois do seu desaparecimento, na passada terça-feira, equipas de buscas começaram a procurar pelo seu paradeiro nas proximidades da sua casa. Dois dias depois, a mulher foi encontrada enterrada, em sacos de plástico e o seu corpo encontrava-se separado da cabeça, que estava com fita-cola à volta do pescoço. A autópsia confirmou que a mulher morreu por asfixia.

As autoridades dominicanas já abriram uma investigação relativa ao homicídio da escritora. O jornal local Hoy noticiou esta sexta-feira, que o marido de Lindsay, Danilo, o seu enteado e outro homem foram detidos pelas autoridades e são suspeitos de ter assassinado a mulher, visto, na terça-feira, o dia do desaparecimento Linda, terem levantado 337 euros de um cartão multibanco.

Apesar de os homens afirmarem que o dinheiro servia para ajudar a encontrar a mulher, a polícia acredita que eles são responsáveis ​​pela sua morte.