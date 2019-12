Rainha Isabel II está a procura de gestor de redes sociais

Sempre sonhou em viver no meio de uma família real? Em assistir a todos os eventos e festas da realeza? Agora é possível. A Rainha Isabel II colocou, esta quinta-feira, um anúncio de emprego, no Linkedin , a procurar um gestor de redes sociais, com o intuito de melhorar a comunicação entre si e os cidadãos britânicos.

As candidaturas estão abertas até dia 24 e já há mais de 200 candidaturas ao cargo. Segundo o Palácio de Buckingham, a pessoa selecionada terá como principais funções o desenvolvimento de conteúdo nas plataformas digitais “e encontrar novas maneiras de manter a presença da rainha no olhar do público e no palco do mundo”.

“Quer esteja a cobrir uma visita de Estado, uma cerimónia de entrega de prémios ou qualquer outro assunto da realeza, deverá ser o seu principal objetivo garantir que os nosso canais digitais estão constantemente a gerar interesse e a atingir uma audiência muito vasta”, pode ler-se no anúnico.

O salário vai oscilar entre os 53 e 59 mil euros anuais por 37 horas semanais, de segunda a sexta-feira.