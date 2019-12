Mulher de 89 anos queria ver striptease antes de morrer e lar decidiu realizar o seu sonho

Joan, de 89 anos, tinha admitido que tinha um último sonho antes de morrer: ver um striptease. O lar de idosos onde vive, em Suffolk, no Reino Unido, decidiu realizar o seu desejo, no passado mês de novembro, o que animou não só Joan mas todas as mulheres do lar.

A idosa tinha dito que gostava de ver um striptease de um homem que tivesse “grandes bíceps e bons peitorais” no entanto, a direção do lar decidiu ir mais além e contratar um stripper, que além destas características, fosse vestido de bombeiro.

“Hoje tivemos a visita de Steve. Esta não é uma das nossas atividades habituais aqui em Glastonbury, mas era um desejo de uma moradora e nós tentamos sempre realizar desejos quando podemos. Como se pode ver, existem muitos rostos sorridentes”, pode ler-se na conta oficial do lar de idosos no Facebook.

Joan agradeceu a iniciativa por parte do lar e diz ter adorado a experiência. “Ele é incrível, gostava que ele nos visitasse todos os dias. Fez-me sentir jovem novamente, adorei cada segundo”, disse ao jornal Mirror.