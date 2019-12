Eis o vídeo que revela aquele que dizem ser o novo apartamento de luxo de Cristiano Ronaldo em Lisboa

O apartamento em questão, do edifício Castilho 203, localiza-se perto do Parque Eduardo VII e da Avenida da Liberdade, em Lisboa, e já tinha sido notícia em agosto.

Cristiano Ronaldo é notícia, esta sexta-feira, por ter, alegadamente, comprado um apartamento de luxo, em Lisboa.

A história de que o internacional português será o novo dono de um dos apartamentos mais caros vendidos em Portugal foi avançada pela imprensa cor-de-rosa e até comentada por Cristina Ferreira no seu programa, na SIC.

O apartamento em questão, do edifício Castilho 203, localiza-se perto do Parque Eduardo VII e da Avenida da Liberdade, em Lisboa, e o promotor imobiliário tem, inclusivamente, um vídeo onde revela o interior das casas que estão a ser comercializadas.

Recorde-se que em agosto, um dos apartamentos do edifício foi notícia por se tornar o mais caro de sempre em Portugal, com um custo de 7,2 milhões de euros. A luxuosa casa tem 250 metros quadrados de área, localiza-se num décimo quarto andar, com uma vista panorâmica privilegiada para o rio Tejo e conta com vários luxos, entre eles piscina e spa. O negócio foi intermediado pela Vanguard Properties, empresa gerida por Claude Berda, e a identidade do milionário que comprou a propriedade não foi revelada. Resta agora saber se terá mesmo sido Cristiano Ronaldo.

CASTILHO 203 - A Living Masterpice from Vanguard Properties on Vimeo.