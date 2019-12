Ilha do Faial volta a tremer esta sexta-feira

A ilha do Faial, nos Açores, voltou a tremer, esta sexta-feira. Um sismo de magnitude 3,2 na escola de Richter foi registado, esta tarde. Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o sismo foi registado às 12h17 locais (mais uma hora em Lisboa), com o epicentro a cerca de 29 quilómetros a oeste do Capelo, no Faial.

“De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III na escala de Mercalli Modificada na Feteira, concelho da Horta", declarou a Proteção Civil dos Açores.

Desde o inicio do mês de novembro, que tem ocorrido um aumento da atividade sísmica nesta zona. Ainda esta manhã, às 06h47 locais, a ilha foi atingida por um sismo de magnitude 4,6 na escola de Richter, com epicentro a 35 quilómetros a oeste da freguesia do Capelo.