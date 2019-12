Polvo ataca e quase afoga águia que o queria comer | Vídeo

Águia é que iniciou o ataque, mas teve mais olhos do que barriga e acabou por quase morrer afogada.

Uma águia-americana teve de ser salva por uns criadores de salmão depois de ter sido atacada por um polvo que quase a afogou.

Isto é a natureza a ser natureza. A águia desceu do céu, o seu ambiente mais natural, para agarrar um polvo na água, o seu próprio habitat. Resultado: o polvo, que tinha a vantagem de estar a jogar em casa, acabou por conseguir imobilizar o adversário com um abraço mortífero. É caso para dizer que a águia teve mais olhos do que barriga.

Mas a história, que ocorreu na Ilha de Vancouver, no Canadá, teve um final - se não feliz – pelo menos não fatal, visto que ambos os animais sobreviveram, não para contar a história, porque para isso servem as câmaras de telemóvel, mas pelo menos para arriscarem um novo ataque.

Um grupo de criadores de salmão que estava na zona do ataque deu com a fantástica cena, depois de terem sido alertados pelos ‘gritos’ da águia e pelo som do seu bater de asas na água, contaram ao canal CTV News.

A águia estava quase submersa, com um polvo gigante a tentar arrastá-la para debaixo de água. “Não tínhamos a certeza se devíamos interferir, porque é a mãe natureza, a sobrevivência do mais forte. Mas era [uma cena] de partir o coração — ver este polvo a tentar afogar a águia”, explicou um dos membros da ‘equipa de resgate’.

Com a ajuda de uma cara com um ganho na extremidade puxaram o polvo, que insistia em manter os tentáculos abraçados à águia, para junto deles e a determinada altura a ave de rapina conseguiu libertar-se. Imediatamente a seguir, os criadores também soltaram o polvo.