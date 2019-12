Vídeo mostra atriz a ser agredida por jogador de futebol

As imagens podem ferir a suscetibilidade dos leitores mais sensíveis.

Nicolas Albarracín, um futebolista uruguaio, foi detido pelas autoridades policiais, depois de a sua namorada, a atriz Natalia Camilo ter partilhado um vídeo onde está a ser agredida.

“Solta-me, Nicolás, por favor, não me batas mais!", pode ouvir-se a atriz gritar. Depois de partilhar o vídeo, Natalia Camilo decidiu admitir nas redes sociais que sofre de agressões por parte do jogador há anos e partilhou várias mensagens que este lhe enviava a criticá-la e a ameaçá-la de morte.

Nicolas Albarracín, atual jogador do Motevio Wanderers, já passou por Espanha, onde jogou no clube de segunda divisão Lugo e por Itália, no Spezia.

Atenção: As imagens podem ferir a suscetibilidade dos leitores mais sensíveis.