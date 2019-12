Casa de Otávio foi assaltada durante jogo com o Feyenoord com mulher e filhos lá dentro

A casa de Otávio, jogador do FC Porto, foi assaltada, esta quinta-feira à noite, durante o jogo dos ‘dragões’ frente ao Feyenoord, avança o Jornal de Notícias, que cita fonte policial.

Segundo o mesmo jornal, a mulher e os filhos do jogador encontravam-se na residência quando se aperceberam da presença de intrusos no primeiro piso. Terá sido a própria mulher do futebolista a subir para perceber o que se passava e a deparar-se com a presença de pelo menos três ladrões. De seguida ter-se-á apressado a chamar a polícia.

Os assaltantes conseguiram fugir pelas traseiras, antes da chegada das autoridades, e levaram joias e objetos valiosos.

Ninguém ficou ferido.

Recorde-se que este não é o primeiro caso semelhante com jogadores de futebol. Ainda em setembro, a casa do jogador do Real Madrid Casemiro foi assaltada durante um dérbi em Madrid, também com a mulher a filha do jogador lá dentro.