PJ detém suspeito de abuso sexual de crianças

Um homem, de 45 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, por fortes indícios da prática do crime agravado de abuso sexual de crianças.

“A investigação efetuada permitiu apurar que o presumível autor, nos últimos três anos, aproveitando-se da relação de parentesco com as vítimas, atualmente com idades compreendidas entre os 10 e os 12 anos, as vinha sujeitando a diversas práticas de cariz sexual”, lê-se num comunicado daquela autoridade, emitido esta sexta-feira.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação processual tidas por adequadas.