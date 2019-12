Herman José questionou Castelo Branco sobre cadeira de rodas e socialite respondeu à letra

Depois de estar envolvido em polémica ao ser acusado de roubar um perfume no aeroporto de Lisboa e de ser impedido de viajar, José Castelo Branco apresentou-se em tribunal e acabou por não ser formalmente acusado, podendo assim rumar, finalmente, até Nova Iorque, esta quinta-feira.

Antes do embarque, o socialite fez vários vídeos a falar sobre a situação e houve quem reparasse que este estava a ser transportado num cadeira de rodas, incluindo Herman José.

“Caro Zé, qual é o critério para se usar cadeira de rodas no aeroporto? Também quero!”, comentou o humorista, na publicação partilhada no Instagram.

José Castelo Branco fez questão de responder e acabou por contar que está a recuperar de uma queda que sofreu recentemente.

“Simples meu querido! Caíres de umas escadas ao nível de um segundo andar! Teres a sorte de não ficares paraplégico! Eu apenas fiquei com uma fractura de 18 milímetros no calcanhar! Ires a uma emergência ! Fiz fisioterapia e continuo a fazer fisioterapia, corrigi de canadianas e salto alto, não poder sapatos rasos e ser “obrigado”. Vais ao médico e o médico passa-te os relatórios e tu apresentas no aeroporto e aí recebes Logo na tua reserva Myway, é simples ”, começou por explicar.

"Não sabes que tive um acidente na TVI? Uma fractura de 18 milímetros! Não posso andar sem saltos ! Um horror! Até em casa ! Ordens específicas médicas que me acompanham sempre! Bom Natal ”, rematou.