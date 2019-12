Samantha tem apenas 21 anos mas cuida sozinha dos cinco irmãos desde a morte dos pais

Samantha Rodriguez tem apenas 21 anos, mas já assumiu o papel de mãe e pai para os seus cinco irmãos, depois de ambos os pais morrerem vítimas de cancro.

A jovem esteve no talk show norte-americano The View e desde então que a sua história emocionante tem sido notícia.

Foi apenas aos 17 anos que Samantha se viu obrigada a tomar responsabilidades e a cuidar dos irmãos: Destiny, de sete anos, Bella, de nove, Michael, de 12, Brenda, de 15, e Milagros, de 16.

Em 2013, a mãe, Lisa Smith, morreu de cancro do colo do útero, deixando o pai, Alexander Rodriguez a cuidar da família. No entanto, apenas três anos depois, viria também a morrer devido a um linfoma.

Com medo de ser separada dos irmãos, uma vez que ninguém na família tinha meios para ajudar, Samantha sentiu que tinha de ser ela a chegar-se à frente. Além da herança dos pais, a jovem arranjou um part-time como empregada de mesa. Recentemente, conseguiu também voltar a estudar e terminar o ensino secundário.

“Eles eram vulneráveis e precisavam de um adulto, então eu tornei-me no adulto deles”, contou.

A família vive em Orlando, na Flórida, e Samantha é responsável por várias tarefas diárias, como preprar refeições, levar os irmãos à escola, a consultas médicas ou atividades extracurriculares.

“Eu ganhei muita força da minha mãe. Passei muito tempo com ela e admirava-a muito. Quando a perdemos, eu sabia que queria ser igual a ela”, disse, referindo que mais do que cuidar dos irmãos, quer ser também o seu exemplo.

A família foi presenteada com uma carrinha da Toyota que, além do veículo, ofereceu também uma bolsa de quase 15 mil euros para os estudos de Samantha. O programa televisivo ofereceu ainda vários brinquedos para os mais novos.