Mourinho e Nuno Espírito Santo defrontam-se este fim de semana

O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, recebe o Tottenham, de José Mourinho. As equipas são 6.ª e 7.ª classificadas na tabela, com um ponto apenas a separá-las.

Ultrapassadas as emoções das fases de grupos da Champions e da Liga Europa, o foco vira-se de novo para os principais campeonatos da Europa. Neste campo, é por Inglaterra que poderão ser encontrados os principais motivos de interesse neste fim de semana, com um jogo em destaque graças às cores portuguesas. Pode até nem ser considerado o cabeça-de-cartaz da jornada 17 da Premier League mas, pelo menos por cá, é provavelmente o único duelo de visionamento obrigatório. Este domingo, o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, recebe o Tottenham, de José Mourinho, numa altura em que as equipas são vizinhas na tabela, no 6.o e 7.o lugares, estando separadas por apenas um ponto, com vantagem para os wolves.

De notar o bom momento que a equipa mais portuguesa da Liga inglesa atravessa, já que depois de um arranque de época desastroso, os lobos reencontraram-se e estão agora há 11 jogos sem perder na prova (não perdem desde a jornada cinco, disputada ante o Chelsea, em 14 de setembro).

Ainda assim, sublinhe-se a diferença incrível de 22 pontos que a equipa tem para o líder Liverpool. É, de resto, por esta mesma razão que o Tottenham também está proibido de perder pontos na prova caseira. Desde que Mourinho assumiu o comando técnico dos spurs, a equipa soma três vitórias em quatro jogos na competição, com o único desaire até agora a acontecer no regresso do técnico português a Old Trafford, diante da sua antiga equipa Manchester United. Já a meio desta semana, o Special One averbou o seu segundo tropeção ao leme da equipa londrina, desta feita no encontro com o Bayern Munique, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, prova em que os spurs já tinham garantido presença nos oitavos.

Recorde-se que a equipa de Espírito Santo garantiu, por sua vez, a passagem para os 16-avos-de-final da segunda prova da UEFA, a par do Sp. Braga, com quem dividiu grupo na competição europeia.

domingo gordo Ainda em Inglaterra e ainda este domingo, destaque para o United-Everton e para o Arsenal-Manchester City.

Os toffees vão até Manchester medir forças com os red devils, quintos classificados, depois de terem surpreendido na última jornada da Liga, ao vencer o Chelsea por 3-1, naquele que foi o primeiro jogo da equipa sem Marco Silva, entretanto despedido devido aos maus resultados desportivos. O triunfo ante os blues permitiu ao conjunto de Liverpool deixar os lugares de descida e ocupar agora o 14.o lugar.

Já os citizens de Bernardo Silva e João Cancelo deslocam-se até ao Emirates para defrontar o 9.o classificado. O plantel de Pep Guardiola, atual bicampeão inglês, está a fazer uma campanha aquém das expetativas, encontrando-se no último lugar do pódio, a consideráveis 14 pontos dos reds de Jürgen Klopp.