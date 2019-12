Depois de ataque de Trump, Michelle Obama deixa mensagem a Greta

Michelle Obama, antiga primeira-dama dos Estados Unidos, deixou uma mensagem de apoio a Greta Thunberg.

Através do Twitter, a mulher de Barack Obama aconselhou a jovem ativista sueca a ignorar quem duvida dela e a focar-se nas pessoas que a apoiam.

“Não deixes ninguém enfraquecer a tua luz", começou por dizer Michelle Obama, naquela que pareceu ser uma mensagem em resposta às críticas de Donald Trump à jovem sueca.

Recorde-se Greta Thunberg foi eleita pela revista Time a Personalidade do Ano, ficando à frente de Donald Trump, que também estava nomeado para a distinção.

Depois de revelado o nome da ativista, Trump utilizou as redes sociais para a atacar. Além de referir que a escolha da Time era “ridícula”, aconselhou ainda Greta a “relaxar” e a “trabalhar no seu problema de controlo de raiva”.

.@GretaThunberg, don’t let anyone dim your light. Like the girls I’ve met in Vietnam and all over the world, you have so much to offer us all. Ignore the doubters and know that millions of people are cheering you on.