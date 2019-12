Jorge Gabriel foi assaltado e faz apelo aos ladrões

Jorge Gabriel utilizou, as redes sociais, este sábado, para denunciar que foi vítima de furto. No Instagram, o apresentador partilhou uma fotografia onde mostra o seu carro vandalizado e conta que os assaltantes lhe roubaram vários objetos pessoais.

"Caríssimos assaltantes, depois de ter passado o dia inteiro a trabalhar, numa correria louca, deparei-me com este cenário. Desejo-vos um ótimo natal, que os meus ‘stan smith’ vos sirvam, que adorem as minhas calças de ganga, as camisas, o blazer e a malha, bem gira por sinal”, começou por escrever, revelando depois que entre os objetos roubados, está também a prenda de Natal que tinha comprado para o filho.

“Mas tenham um pingo de decência e devolvam o comboio da Lego que ia oferecer ao meu filho nesta quadra. Podem deixar na receção da RTP, em meu nome, que eles entregam-me. Que o menino Jesus vos traga muita saúde e respeito pelo próximo. Roubar é feio, ou como diz o outro, ‘é uma vergonha’ - desculpe senhor presidente”, rematou, fazendo referência em tom de brincadeira à polémica entre André Ventura e Ferro Rodrigues.