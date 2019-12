Militares portugueses distribuíram bolas de futebol e vestidos a crianças na República Centro-Africana

Os militares portugueses em missão na República Centro-Africana (RCA) levaram a cabo, esta semana, duas ações solidárias ao distribuírem vestidos e bolas de futebol pelas crianças locais.

“Além do seu normal de trabalho de estabilização e segurança das populações da República Centro-Africana, os militares portugueses da 6ª Força Nacional Destacada neste teatro de operações, armados com a generosidade que caracteriza o povo luso, promoveram esta semana, duas ações de distribuição de vestidos a meninas de várias idades e bolas de futebol”, começa por referir um comunicado publicado no site oficial do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

A primeira ação teve lugar no bairro de Sapéké, onde várias famílias ficaram desalojadas e onde se agravaram as condições sanitárias da região devido às cheias do Rio Oubangui (Ubangui).

“A segunda ação foi promovida numa escola, onde foram, para além de vestidos, distribuídas bolas de futebol oferecidas pelo Comité Olímpico de Portugal. Neste dia, houve ainda oportunidade para um jogo de futebol e basquetebol entre os militares portugueses e as seleções do bairro”, informa a mesma nota, acrescentando ainda que “ a distribuição destes vestidos só foi possível com o apoio da organização não-governamental portuguesa ‘Dress a Girl’ e das suas voluntárias, que fizeram artesanalmente todos estes vestidos, passando todo o seu carinho a quem mais precisa”.

Além destas ações solidárias, os militares portugueses participaram em jogos e outras brincadeiras com as crianças locais.