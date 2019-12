Orçamento do Estado 2020 aprovado em Conselho de Ministros

A proposta de Orçamento do Estado de 2020 foi aprovada, este sábado, pelo Governo, no Conselho de Ministros extraordinário.

“O Conselho de Ministros acaba de aprovar a proposta de #OE2020 dando continuidade à política orçamental que iniciámos em 2016, de melhoria de rendimentos, apoio à modernização das empresas, reforço do investimento na qualidade dos serviços públicos... Com contas certas”, anunciou António Costa através de uma publicação partilhada no Twitter.

Na mesma rede social, o primeiro-ministro adiantou ainda que o Orçamento do Estado "é coerente em quatro desafios estratégicos”.

“O #OE2020 é coerente com os 4 desafios estratégicos que assumimos: combater as alterações climáticas, enfrentar a dinâmica demográfica, liderar a transição digital e reduzir as desigualdades. O MEF, em nome de todos nós, apresentará ao país esta proposta que discutiremos na AR”, escreveu.

Recorde-se que este será o primeiro orçamento do segundo Executivo de Costa, uma vez que ao contrário da anterior legislatura, não houve acordos parlamentares com os partidos à esquerda. Mário Centeno e António Costa vão entregar o documento no Parlamento esta segunda-feira. Depois seguem-se as fases de discussão na generalidade e na especialidade, que se vão estender até à votação final em fevereiro de 2020.