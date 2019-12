Diogo Amaral brinca com Cláudia Vieira: "O Oliver é mais bonito que a Caetana"

Este sábado, Cláudia Vieira utilizou as redes sociais para voltar a partilhar uma fotografia da pequena Caetana. Diogo Amaral decidiu reagir à publicação com algum humor e, para isso, partilhou uma fotografia idêntica de Oliver.

“Cláudia, o Oliver é mais bonito que a Caetana”, escreveu o ator, na legenda da imagem, explicado que tudo se tratava de uma brincadeira.

A atriz não deixou de responder. “Ahahahahahah. Beleza não se discute, mas esta garota é bem charmosa e sedutora, o Oliver vai cair de quatro!!”, escreveu.

Recorde-se que Caetana nasceu no dia 1 de dezembro e é fruto da relação de Cláudia Vieira com João Alves. Oliver nasceu a 9 de junho e é fruto da relação, já terminada, de Diogo Amaral com Jessica Athayde.