Próximos dias serão de chuva e frio

Uma superfície frontal fria está a aproximar-se do país e vai condicionar o estado do tempo a partir deste domingo, o que deverá aumentar a intensidade da chuva e do vento.

Embora hoje se comece a sentir já um agravamento das condições meteorológicas, será sobretudo a partir de segunda-feira que haverá mais chuva, vento mais forte e agitação marítima.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) deverá, na sequência destas previsões, colocar vários distritos sob aviso

Para segunda-feira, está prevista chuva forte em todo o território de Portugal Continental, bem como trovoada nas regiões Centro e Sul.



O vento deverá soprar forte, com rajadas que podem atingir os 90 quilómetros por hora, nas terras altas, vento pode mesmo chegar aos 130 km/hora.