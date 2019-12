Liga feminina. Benfica vence Braga e segue 100% vitorioso

Enarnadas venceram por 2-0 e seguem na liderança isolada do campeonato

O Benfica venceu este domingo em casa do Sp. Braga por 2-0 e segue na liderança da Liga BPI, com 11 vitórias no mesmo número de jogos.

Hoje, na 11.ª jornada da Liga feminina de futebol, Geyse e Darlene marcaram os golos das águias na segunda parte do jogo, aos 66 e 78 minutos, respetivamente.

Contas feitas, o Benfica segue no topo da tabela com o máximo de pontos (33), seguido pelo Sporting (30). Já as minhotas fecham o pódio (25).