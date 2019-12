Mau tempo coloca todo o país sob aviso amarelo

Semana começa com chuva, vento, agitação marítima e queda de neve.

A previsão de mau tempo colocou, esta segunda-feira, Portugal continental sob aviso amarelo.

Segundo o Instituo Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os 18 distritos do continente estão sob aviso amarelo, até as 21h00 desta segunda-feira, devido à previsão de períodos de chuva por vezes forte e persistente. Devido à agitação marítima, a costa portuguesa também se encontra sob aviso amarelo.

Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Castelo Branco estão ainda sob aviso amarelo, entre as 15h00 de hoje e as 03h00 de terça-feira, devido à previsão de queda de neve acima dos 1.400/1.600 metros, descendo gradualmente a cota para 800/1.000 metros.

Viseu, Évora, Guarda, Faro, Beja, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre estão sob o mesmo aviso devido ao vento forte com rajadas até aos 80 quilómetros por hora, entre as 09h00 e as 18h00 de hoje.

Já o arquipélago da Madeira está hoje sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima, com ondas até 12 metros na costa norte, e ventos fortes.