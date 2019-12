Politica

16 de dezembro 2019

Marcelo sobre os sem-abrigo. “São pessoas de carne e osso”

Marcelo marcou presença no almoço de Natal do Centro de Apoio ao Sem-Abrigo (C.A.S.A.) e disse que a realidade dos sem-abrigo não é algo que se possa “atirar para debaixo do tapete”.