Jogador do Sporting provoca acidente violento com taxa de álcool de 2,66 g/l

O jogador de hóquei em patins do Sporting Toni Pérez provocou um violento acidente de viação, em Lisboa, quando conduzia sob o efeito de álcool. A situação ocorreu no dia 30 de novembro (sábado), por volta das 18h30, na Avenida Lusíada, quando o veículo conduzido pelo atleta espanhol colidiu com outras duas viaturas. Os testes de alcoolemia efetuados no local pelas autoridades confirmaram que Toni Pérez conduzia com uma taxa-crime de 2,66 gramas de álcool por litro de sangue (g/l), mais de cinco vezes o limite máximo permitido por lei (0,5 g/l).

O hoquista do Sporting seguia sozinho no seu veículo, na direção Benfica-Cidade Universitária, quando embateu contra a traseira de uma viatura que se encontrava imobilizada num semáforo vermelho. De acordo com testemunhas ouvidas pelo i, o automóvel de Toni Pérez, um Peugeot 3008 de cor branca, incendiou-se na sequência do impacto. O atleta, visivelmente alterado, saiu de imediato da sua viatura esquecendo-se, no entanto, de acionar o travão de mão. Numa via com inclinação, o seu automóvel acabou por descair para trás sem ninguém ao volante, provocando um novo embate, desta vez contra a frente de um carro que seguia mais abaixo, na mesma direção. Dois condutores que assistiram ao episódio acorreram a ajudar e conseguiram apagar as chamas com recurso a um extintor.

Na primeira viatura abalroada seguia uma mulher que sofreu ferimentos ligeiros. Foi assistida ainda no local por uma equipa do INEM e posteriormente transportada ao Hospital de Santa Maria, por precaução. No outro veículo envolvido no acidente seguiam dois ocupantes: um homem e o seu filho menor que, apesar do susto, saíram ilesos.

A PSP foi chamada ao local, procedendo ao registo da ocorrência e aos habituais testes de alcoolemia, que confirmaram o estado de embriaguez do jogador do clube de Alvalade, com uma taxa de 2,66 g/l. Segundo apurou o i, nos momentos que se seguiram ao acidente, Toni Pérez revelou-se apático e desorientado, com dificuldades em manter o equilíbrio e em articular palavras, revelando incapacidade para preencher a declaração do acidente e acabando por entregá-la assinada em branco aos agentes presentes. Contactada pelo i, a PSP confirmou que “o acidente está a ser investigado”, escusando-se, porém, a fornecer mais informações.

Este incidente ocorreu na véspera do jogo a contar para a 8.a jornada do campeonato nacional de hóquei em patins que opôs Tigres de Almeirim e Sporting (vitória dos leões por 4-1). Toni Pérez, um dos grandes nomes do hóquei em patins mundial, não constou da lista de convocados e manteve-se afastado da equipa por duas semanas, falhando ainda a receção à Juventude de Viana (vitória por 4-0). Voltou a jogar no último sábado, fora do país, na visita aos espanhóis do Reus, em jogo da Liga Europeia (empate por 3-3).

O internacional espanhol, de 29 anos, assinou pelo Sporting em 2017, oriundo do Liceo da Corunha, tornando-se rapidamente uma das referências da atual equipa campeã europeia, com 69 golos em 85 jogos. Toni Pérez brilhou com a camisola da seleção espanhola no último Mundial (com cinco golos em seis jogos), realizado no verão, em Barcelona, e entrou na época 2019/2020 em grande forma, com oito golos em 11 jogos de leão ao peito.

O i tentou contactar o Sporting e os responsáveis da modalidade, mas não obteve qualquer resposta.