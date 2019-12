Agrediam, ameaçavam e ofendiam as esposas na Covilhã

Dois homens, de 52 e 69 anos, foram detidos pela GNR, no dia 12 de dezembro, no concelho da Covilhã.

Segundo um comunicado da força de segurança, emitido esta segunda-feira, “no âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares apuraram que os suspeitos exerciam, há vários anos, violência física e psicológica sobre as suas esposas, de 40 e 71 anos, respetivamente. Os suspeitos, de forma reiterada, agrediam, ameaçavam e ofendiam as vítimas, causando medo e insegurança. Das diligências efetuadas, resultou o cumprimento de dois mandados de detenção, dado o perigo de continuidade da violência praticada”.

Depois de presentes ao Tribunal Judicial da Covilhã, foram aplicadas aos detidos as medidas de coação de proibição de permanecer e de se aproximar da residência e de proibição de contacto por qualquer meio ou forma com as vítimas, o que será assegurado através de pulseira eletrónica.