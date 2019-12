Liga Europa: equipas portuguesas já conhecem adversários dos 16-avos-de-final

Depois do sorteio da Liga dos Campeões, realizado esta segunda-feira, na sede da UEFA, na Suíça, as atenções viraram-se para a Liga Europa e para o sorteio dos 16-avos-de-final, que conta com a participação de quatro equipas portuguesas, que já sabem quem vão defrontar.

O Sporting vai jogar contra o clube turco Basaksehir, o FC Porto vai enfrentar a equipa alemã Leverkusen, o Benfica o clube ucraniano Shakhtar e o SP Braga vai jogar contra a equipa escocesa Rangers.

Lista Completa:

Wolverhampton-Espanyol

Sporting-Basaksehir

Getafe-Ajax

Leverkusen-FC Porto

Copenhaga-Celtic

APOEL-Basileia

Cluj-Sevilha

Olympiacos-Arsenal

AZ Alkmaar-LASK Linz

Club Brugge-Manchester United

Ludogorets-Inter

E. Frankfurt-Salzsburgo

Shakhtar-Benfica

Wolfsburgo-Malmo

Roma-Gent

Rangers-Sp. Braga