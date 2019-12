Resultado do sorteio dos 'oitavos' da Liga dos Campeões já é conhecido

O sorteio dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões foi realizado esta segunda-feira, na sede da UEFA, em Nyon, na Suiça e os clubes já sabem quem vão defrontar. A primeira mão dos jogos está marcada para os dias 18, 19, 25 e 26 fevereiro e a segunda para 10, 11, 17 e 18 de março.

Primeira mão:

Borussia Dortmund, Ale - Paris Saint-Germain, Fra

Real Madrid, Esp - Manchester City, Ing

Atalanta, Ita - Valência, Esp

Atlético Madrid, Esp - Liverpool, Ing

Chelsea, Ing - Bayern Munique, Ale

Lyon, Fra - Juventus, Ita

Tottenham, Ing - Leipzig, Ale

Nápoles, Ita - FC Barcelona, Esp



Segunda mão

Paris Saint-Germain, Fra - Borussia Dortmund, Ale

Manchester City, Ing - Real Madrid, Esp

Valência, Esp - Atalanta, Ita

Liverpool, Ing - Atlético Madrid, Esp

Bayern Munique, Ale - Chelsea, Ing

Juventus, Ita - Lyon, Fra

Leipzig, Ale - Tottenham, Ing

FC Barcelona, Esp - Nápoles, Ita

