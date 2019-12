Ex-mulher do princípe André fala sobre escândalo sexual que o envolve

A ex-mulher do príncipe André, Sarah Ferguson, falou sobre as acusações ao membro da família real e admitiu, em declarações à Vogue Arábia, que tem sido “incrivelmente difícil” lidar com a situação. "Quando falo sobre o príncipe André, falo de família, porque os últimos seis meses têm sido difíceis para as minhas filhas e para mim", afirmou.

Recorde-se que o filho de Isabel II está a ser acusado de estar relacionado com os casos de tráfico sexual de menores do multimilionário Jeffrey Epstein, de quem era próximo. Virginia Roberts acusou o príncipe de ter abusado sexualmente dela quando ainda era menor.

Sarah Ferguson defendeu o ex-marido e afirma que este é “um homem maravilhoso” e lamenta a situação e “dor” que este está a passar. "Ele é o melhor homem que conheço. É incrível o que fez pelo Reino Unido e nada disto faz sentido. A saúde mental de alguém é importante e acho que é vital abordar-se isso", completou.