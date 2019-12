Matthias Schmelz reage a buscas da PJ: "Não vão encontrar nada que me possa comprometer"

Recorde-se que o empresário está a ser investigado por suspeitas de organizar orgias com jovens, algumas menores, na sua mansão.

Depois das notícias que davam conta das buscas da Polícia Judiciária (PJ), esta segunda-feira, em casa e na empresa de Matthias Schmelz, suspeito de orgias com menores, o empresário reagiu através de uma publicação nas redes sociais.

"Caros amigos, lamento a instabilidade causada pelas buscas da PJ na nossa empresa e na minha casa mas podem ficar completamente descansados porque eles nao vao encontrar NADA o que me possa comprometer porque eu nao fiz nada do que estou a ser acusado”, começou por escrever no Facebook.

“Tenho a minha consciência tranquila. Obrigado mais uma vez pela vossa lealdade e pelo vosso apoio incondicional! Beijinhos & abracos, Matthias”, acrescentou.

Recorde-se que o empresário está a ser investigado por suspeitas de organizar orgias com jovens, algumas menores, na sua mansão, em Cascais. Segundo a TVI, a megaoperação em marcha pretende recolher provas contra o milionário, como agendas e ficheiros eletrónicos que possam conter, por exemplo, registos em vídeo dos crimes de que é suspeito.