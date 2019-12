Nova depressão atinge Açores esta terça-feira

O Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores lançou um alerta sobre o agravamento do estado de tempo em todo o arquipélago, com previsão de vento e agitação marítima, a partir desta terça-feira, devido ao aparecimento de uma nova depressão, apelidada de Elsa.

Depois da depressão Daniel, que provocou algumas adversidades no arquipélago, como quedas de árvores e cabos de eletricidade, na ilha de São Miguel, a partir das 21h00 de terça-feira, é esperado que ocorra “um aumento da intensidade do vento e da agitação marítima em toda a região”, com o aparecimento de Elsa, afirma o IPMA Açores.

Estão previstas rajadas fortes, que podem vir a superar os 110km/h, nos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial). São também esperadas “ondas de oeste-noroeste de 7 a 8 metros de altura significativa”.

O grupo Ocidental estará sobre aviso amarelo desde as 12h00 de terça-feira, passando para aviso laranja a partir da 00h00 de quarta-feira até às 18h00 de quinta. As ilhas das Flores e Corvo vão estar também sob aviso laranja para agitação marítima, entre as 00h00 de quarta-feira e as 06h00 de quinta.

Para as ilhas do grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), o IPMA emitiu aviso laranja devido ao vento, entre as 21h00 terça-feira e 18h00 de quarta. A agitação marítima também levou ao instituto lançar aviso laranja entre as 06h00 de quarta-feira à 00h00 de quinta-feira e sob aviso amarelo entre a meia-noite e as 06h00.

Também no Grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), o cenário não é muito mais positivo. São esperadas “rajadas que poderão ir até 100km/h e ondas de oeste de 6 a 7 metros”. A região vai estar sob os avisos laranja e amarelo, entre as 12h00 de terça-feira e as 06h00 de quinta-feira, nas previsões globais de todos os grupos.