OE 2020. IRS vai ser atualizado em 0,3%

O Governo quer atualizar os escalões de IRS em 0,3%, em linha com a média da inflação registada até novembro e o mesmo valor que serve de base para os aumentos dos funcionários públicos, de acordo com a versão preliminar do Orçamento de Estado para 2020.

As alterações não ficam por aqui. Para quem tem filhos até aos três anos vai beneficiar de uma dedução acrescida. Os montantes máximos serão de 300 euros.

Já para os jovens entre 18 e 26 anos que não sejam dependentes ficam parcialmente isentos do pagamento de IRS sobre os rendimentos recebidos. O benefício abrange os dois primeiros anos de rendimentos. Já para aqueles que se formem e fiquem a trabalhar em Portugal terão um beneficio até 20% no IRS.

O Governo entrega esta segunda-feira a proposta de Orçamento do Estado para 2020. A ideia é estar tudo fechado a 6 de fevereiro, data que está prevista a votação final global do documento.