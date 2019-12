OE 2020. Saiba o que muda nos recibos verdes

O Governo entrega esta segunda-feira a proposta de Orçamento do Estado para 2020. A ideia é estar tudo fechado a 6 de fevereiro, data que está prevista a votação final global do documento.

Para quem exerce atividade sazonal vai ser alvo de alterações. De acordo com a proposta preliminar do Orçamento do Estado para 2020.

Este ano entrou em vigor um novo regime contributivo para os trabalhadores independentes (recibos verdes) cujas taxas passaram a ter em conta o rendimento médio trimestral.

A taxa de descontos para a Segurança Social, que baixou de 29,6% para 21,4%, é aplicada sobre 70% do rendimento médio relevante dos últimos três meses.

Já para quem tenha falhado a entrega das declarações trimestrais, este ano vai escapar a multas. Em causa estão penalizações que poderiam chegar aos 250 euros.

