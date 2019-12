Queixas na Black Friday aumentaram 51%

As queixas dos consumidores relativamente à Black Friday subiram 51% face ao ano passado. O Portal da Queixa recebeu 274 reclamações contra marcas, entre 16 de novembro e 15 de dezembro.

O descontentamento pelo atraso na entrega de encomendas aumentou 61%. Há registo de 1357 queixas na categoria correio postal e expresso, contra as 842 de 2018. CTT (418 reclamações) e CTT Expresso (369) e a DPD Group (167 reclamações). foram os serviços mais visados.

Apesar das reclamações dos clientes, a maioria das mesmas obteve tratamento e resolução por parte das marcas. Segundo os dados do Portal da Queixa, 58% dos queixosos considera que as empresas encontraram respostas para as respectivas reclamações.