OE2020. IVA nas touradas sobe para 23%

Proposta volta a constar no Orçamento do Estado tal como aconteceu no ano passado.

As entradas para os espetáculos tauromáquicos vão passar a pagar a taxa normal do IVA, de 23%, em vez dos atuais 6% de taxa reduzida que são, em regra, aplicados à cultura.

Esta foi uma das medidas que o Governo decidiu avançar e que tinha sido proposta pelo PAN durante as negociações pré-orçamento.

Já no ano passado esta proposta constava do Orçamento do Estado, mas acabou por não avançar na discussão e votação parlamentar. Na altura, PSD, CDS-PP e PCP chumbaram a proposta no Parlamento, mantendo a taxa de IVA reduzida. O próprio próprio grupo parlamentar do PS manifestou discordância com a proposta do Governo.