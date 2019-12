Turismo no próximo ano deve superar expetativas na ordem dos 18 milhões de euros

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) divulgou a sua estimativa para 2019. De acordo com a entidade, as receitas turísticas em Portugal devem aumentar na ordem dos 7%, atingindo os 18 mil milhões de euros, valor acima da meta prevista para 2020 no documento “Estratégia Turismo Portugal 2027” e das previsões de 2016 do Turismo de Portugal. As despesas de viagens e turismo também crescem acima do expectável (18%), chegando aos 5,5 mil milhões de euros.

No que se refere ao transporte aéreo, as receitas deverão atingir os 4,8 mil milhões de euros, o que revela um aumento de 4%, e as despesas terão um crescimento estimado de 7%, para valores superiores a 2,3 mil milhões de euros.

Já o saldo da balança turística (viagens e turismo + transporte aéreo) deverá situar-se nos 15 mil milhões de euros, registando um crescimento de 2,7%. O valor em causa resulta quase na totalidade da contribuição do segmento viagens e turismo. Francisco Calheiros, líder da CTP, afirma que estas previsões (feitas com base nas estimativas do Banco de Portugal) indicam que 2019 “será mais um ano de sucesso para a nossa atividade”.