Duas crianças atropeladas em frente à escola

Tinham acabado de sair do autocarro.

Um carro atropelou, esta terça-feira de manhã, duas meninas de dez anos em frente a uma escola em Vale de Cambra.

As crianças tinham acabado de sair do autocarro quando foram colhidas por um veículo ligeiro na EN328, segundo fonte dos Bombeiros de Vale de Cambra."O autocarro tinha acabado de as deixar e elas tinham de atravessar a rua para a escola".

O alerta foi dado pouco depois das 8h, no local estiveram duas ambulâncias e quatro elementos.

As crianças foram transportadas para o Hospital S. Sebastião, na Feira, segundo o Jornal de Notícias. Não tinham ferimentos visíveis, mas queixavam-se de dores.