Ex-jogador da Juventus revela mensagem que recebeu de Ronaldo: "Pensei que ele não era normal"

Mehdi Bentaia, defesa marroquino que atualmente alinha pelo Al Duhail, recordou os tempos em que partilhou o balneário com Cristiano Ronaldo, na Juventus, e revelou uma história curiosa sobre o internacional português.

“Num jogo em Bérgamo fomos os dois suplentes porque três dias depois voltaríamos a jogar e o mister quis rodar. Quando estávamos no autocarro de regresso a Turim, Ronaldo mandou-me uma mensagem: ‘Que vais fazer agora?’. Respondi que eram 11 da noite e que ia para casa, mas perguntei porquê”, começou por dizer, em declarações à RMC Sport.

“‘Apetece-te fazer um treino no ginásio? Hoje não suei, estou a precisar. Não queres vir?’”, questionou Ronaldo. “Só quero chegar a casa e sentar-me à frente da televisão”, respondeu-lhe o internacional marroquino, de 32 anos, admitindo que ficou impressionado com a motivação do português.

“Enquanto todos nos estávamos a vestir para ir embora, ele vestiu-se para treinar. Colocou a sua música e foi para o ginásio. Foi aí que pensei que ele não era normal. Quando estás perto dele, como eu tive a sorte de estar, ainda o respeitas mais do que antes. Ele sacrificou toda a sua vida pelo futebol”, rematou.