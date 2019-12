Tem apenas três anos e venceu o Got Talent espanhol | Vídeo

Hugo Molina tornou-se no mais jovem vencedor do concurso em todo o mundo.

Hugo Molina tem apenas três anos e, esta segunda-feira, venceu o Got Talent espanhol, tornando-se assim no mais jovem vencedor do concurso a nível mundial.

Graças ao seu talento a tocar tambor, o menino recebeu ainda um prémio de 25 mil euros. Hugo tocou a canção de Natal ‘bell on bell’, acompanhado de um coro e conquistou o júri e o público.

Quando entrou no programa de talentos, o menino tinha ainda dois anos. A sua habilidade para a música correu mundo e o prémio viria a revelar-se ainda maior do que o esperado. Luis Arguello, secretário-geral da Conferência Episcopal Espanhola, deixou uma mensagem a Hugo e contou-lhe que o Papa Francisco o tinha convidado para ir com a sua família conhecê-lo pessoalmente.

“Convidamos-te, quando o Natal passar, a comparecer no Vaticano para te encontrares com o Papa Francisco. Não te esqueças de tocar o teu tambor, pois temos a certeza que ele irá adorar ouvir-te”, disse o responsável, deixando os pais do menino visivelmente emocionados.