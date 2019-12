Angelina Jolie quer retirar apelido de Brad Pitt das certidões de nascimento dos filhos adotivos

A atriz tem seis filhos, três dos quais com Brad Pitt.

Apesar de terem sido um dos casais mais reconhecidos e acarinhados pelo público, Angelina Jolie e Brad Pitt anunciaram o divórcio em 2016 e desde aí que a batalha judicial não tem sido nada fácil. Agora, a imprensa internacional avança que a atriz pretende retirar o apelido de Brad Pitt das certidões de nascimento dos filhos adotivos – Maddox, Pax e Zahara.

A intenção surgiu na sequência dos problemas entre o ator e Maddox, o filho mais velho da atriz, ainda adotado quando esta era casada com Billy Bob Thornton. Maddox, agora com 18 anos, nunca terá visto como pai o ator de Seven: Os Sete Pecados Mortais.

Pouco tempo depois de se juntar a Brad Pitt, a atriz adotou Pax e Zahara, de 16 e 14 anos, respetivamente. A relação entre as últimas crianças adotadas e Brad Pitt tem sido, no entanto, afetada pelo processo de divórcio.

Apesar de Zahara ser a única que mantém uma boa relação com o pai adotivo, uma fonte revelou ao jornal Star News que a jovem “fará qualquer coisa para ver a mãe feliz”. Os protagonistas de Mr e Mrs. Smith têm ainda três filhos biológicos: Shiloh, de 13 anos, e os gémeos Vivienne e Knox, de 11 anos.