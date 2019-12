Mulher agredida e esfaqueada na própria casa na Irlanda

Uma mulher foi violentamente agredida e esfaqueada, no sábado passado, na sua própria casa, onde a sua filha de seis anos estava a dormir, em Arklow, na Irlanda.

O ataque ocorreu, segundo a imprensa irlandesa, por volta das 4h25, depois de a mulher, com cerca de 30 anos, ter voltado para casa.

A vítima foi levada com ferimentos graves para o hospital, onde se encontra em estado crítico embora tenha registado algumas melhoras.

Na sequência da agressão, foi detido um homem que bateu com o carro perto da casa da vítima e que as autoridades suspeitam ter sido ele o autor do ataque.

Os detetives da polícia irlandesa disseram em tribunal que o homem, quando confrontado com a acusação de agressão, disse que lamentava, o que pode ser visto em tribunal como uma admissão de culpa.