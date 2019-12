Partido espanhol propõe abater cães que não são adotados

A nova proposta do partido espanhol Vox diz respeito aos animais e está gerar polémica.

O grupo parlamentar de Saragoça do partido VOX quer que os cães que não tenham sido adotados sejam abatidos.

A proposta abrange "animais sem raça reconhecida, velhos, doentes”, e também os que "sejam potencialmente perigosos", pois isso impede já de si a adoção.

O El Español sublinha que a iniciativa de acabar com a política ‘Sacrifício Zero’ nos canis municipais já gerou várias críticas e protestos, aos quais o Vox respondeu com a opinião de um veterinário, que é também o porta-voz municipal do partido.



Julio Calvo defende que esta "prática seria aconselhável” tendo em conta a sobrelotação dos canis municipais, que leva às “péssimas condições” em que os cães “estão a ser mantidos durante anos".

Além disso, a proposta, defende ainda o veterinário, pouparia nas contas dos cofres municipais. Calvo sublinha ainda que a eutanásia dos animais é um processo “indolor”.