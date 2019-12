Criança de 12 anos conduz durante uma hora para fugir às chamas na Austrália

A polícia australiana encontrou, este domingo, um rapaz de 12 anos a conduzir uma carrinha ‘pick-up’, enquanto tentava fugir das chamas que deflagraram junto da sua casa na cidade de Mogumber, norte de Perth, na Austrália.

O caso foi divulgado pelas autoridades, no Twitter. Luke Sturrock estava sozinho em casa quando o incêndio começou na cidade, onde estavam o seu pai e o seu irmão a ajudar a combater as chamas. O fogo acabou por alastrar e o pai da criança acabou por mandá-lo sair de casa e ficar a cerca de quatro quilómetros de casa, junto de uma laranjeira.

Com o aproximar das chamas a criança acabou por pegar no seu cão e fugir na ‘pick-up’ do irmão. A criança acabou por ser mandada parar pela polícia, que o levou para junto do pai. “Nós ensinámo-lo a conduzir desde os sete anos. Eu fiquei bastante orgulhoso dele, fez exatamente o que lhe pedimos”, contou o pai à ABC News, explicando que a criança tinha sido ensinada a conduzir para o caso de situações de emergência.

With the Help of DFES, Dalwallinu Officer S/C SMITH saved this 12 year old who was driving across paddocks to escape the fire 🔥 in Mogumber. He has been reunited with family and is safe and well #fb pic.twitter.com/zyrYCFgwSM