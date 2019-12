Vídeo mostra como rápida ação de homem salvou cão do pior num elevador

Um vídeo capturado por uma câmara de videovigilância mostra como a rápida ação de um homem salvou um cão do pior. Johnny Mathis, do estado norte-americano do Texas, apanhou o elevador até ao seu piso. Quando saiu, preparava-se para entrar uma mulher com o cão. No entanto, a trela do animal acabou por ficar presa na porta do elevador, que se fechou, e foi graças a Johnny, que rapidamente agiu para salvar o animal, que se evitou uma situação dramática.

“Quando ela entrou eu olhei para o cão porque o achei muito giro, e reparei que a trela era um pouco longa, mas nunca pensei que não iria dar para entrar no elevador”, contou o homem à CNN, revelando que no final a dona agradeceu o que havia feito.

“Ela pensou o pior, pensou que o cão tinha morrido (...) estava muito emotiva”, acrescentou.

Johnny partilhou as imagens no Twitter, no passado dia 10 de dezembro, e o vídeo rapidamente se tornou viral, contando já com mais de 158 mil ‘gostos’ e 35 mil partilhas. Muto utilizadores elogiaram a ação do homem e acabaram a criticar a atitude da mulher, considerando que esta não teve atenção para com o animal.