Costa "não vê nenhuma razão" para Esquerda não aprovar Orçamento do Estado

Proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020 foi entregue esta segunda-feira à noite na Assembleia da República.

António Costa considerou, esta terça-feira, que não vê qualquer razão para que as forças políticas à esquerda do PS não aprovem o Orçamento do Estado.

"Não vejo nenhuma razão para que as forças políticas que aprovaram os quatro últimos orçamentos que o Governo apresentou não aprovem este. Não há nenhum retrocesso na proposta de Orçamento para o próximo ano. Há a consolidação de todas as medidas adotadas e há avanços no sentido positivo daquilo que tem sido a continuidade das boas políticas orçamentais iniciadas em 2016", disse o primeiro-ministro, citado pela agência Lusa, depois de visitar a missão da Polícia Marítima na ilha grega de Samos.

Após ser confrontado com algumas das críticas, maioritariamente do Bloco de Esquerda, de que este ano não houve muita negociação política do Orçamento por culpa do próprio Executivo, Costa considera que “houve vários contactos” e que será na fase de debate na especialidade que a proposta poderá ser “melhorada ou, pelo menos, encontradas as formas necessárias para poder ser bem aprovada".

Recorde-se que a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020 foi entregue esta segunda-feira à noite na Assembleia da República.