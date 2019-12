Menina de sete anos salva mãe graças a vídeo do YouTube

Jessica Kinder salvou a vida da mãe graças a um vídeo a que assistiu no YouTube. O caso ocorreu no Reino Unido, no passado dia 26 de novembro. A menina de sete anos estava a ver um filme de Natal, junto da mãe, Becky Green, de 32 anos, quando esta teve um ataque de convulsões.

Apesar de assustada, a menina reagiu rapidamente e chamou uma ambulância. Antes da ajuda médica chegar, Jessica decidiu fazer reanimação cardiorrespiratória à mãe, que tinha aprendido através de um vídeo do YouTube.

“Quando acordei, os paramédicos estavam aqui e a minha menina estava histérica", contou Becky Green ao Daily Mail. A mãe de Jessica foi transportada para o hospital, onde foi diagnosticada com epilepsia.

Os médicos disseram a Becky que os primeiros socorros aplicados pela sua filha podem ter sido fundamentais para lhe salvar a vida. "Eu perguntei-lhe 'onde é que aprendeste isso?' E ela respondeu-me que tinha visto um video do Youtube", contou."Se ela não soubesse o que fazer e não tivesse agido tão depressa, quem sabe o que poderia ter acontecido?", questionou.