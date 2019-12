Os nomeados para o prémio Desportistas do Ano já são conhecidos

A Confederação do Desporto de Portugal divulgou, esta terça.feira, os atletas nomeados para as cinco categorias do prémio Desportistas do Ano.

O campeão olímpico de triplo Salto, galardoado nos Jogos Olímpicos de 2008, Nélson Évora, o campeão mundial de judo, Jorge Fonseca e o medalhado em campeonatos do mundo de canoagem Fernando Pimenta estão entre os nomeados na categoria masculina de Desportista do Ano. Miguel Oliveira, João Sousa e Frederico Morais são outros dos desportistas a destacar da lista.

Na categoria feminina, destaca-se Inês Henriques (50km marcha), Vanessa Marques (futebol), Catarina Costa (judo), Marta Paço (atleta invisual campeã da Europa de surf), Teresa Portela (canoagem), Susana Veiga (natação) e Marta Caride (esgrima).

Na categoria de jovem promessa, 13 dos 28 nomeados são do sexo feminino, como Evelise Veiga (atletismo), Maria Martins (ciclismo) e Beatriz Sousa (andebol). João Félix também faz parte da lista.

Para melhor treinador, Fernando Santos (futebol), Gabriel Mendes (ciclismo), Paulo Pereira (andebol) e Rui Fernandes (canoagem) “lutam” pelo prémio.

No que toca ao prémio que destaca as equipas, várias seleções nacionais, nomeadamente de futebol, de hóquei em patins, ‘wrestling’, desporto adaptado fazem parte dos nomeados, incluindo três equipas do Sporting (judo, andebol e atletismo).

No dia 14 de janeiro de 2020, antes da 24.ª Gala do Desporto, no Casino Estoril, em Cascais, serão selecionados os finalistas para os prémios.