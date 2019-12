O veículo terá ficado atravessado na via.

Um camião despistou-se, esta quarta-feira de manhã, na A29, junto à saída para Estarreja.

Apesar de não haver feridos, o veículo terá ficado atravessado na via, onde já se encontra o reboque, segundo o jornal correio da Manhã.

A circulação de trânsito no sentido Porto-Aveiro encontra-se cortada, segundo o Jornal de Notícias e a GNR está no local do acidente.