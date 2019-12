Cristina Ferreira irreconhecível quando apareceu pela primeira vez em televisão

Aos 19 anos, entrou num concurso com Sílvia Alberto e perdeu.

A apresentadora da RTP Sílvia Alberto foi uma das convidadas da Cristina Ferreira, na terça-feira de manhã.

As duas colegas falaram de vários pontos em comum da vida profissional de ambas, incluindo um concurso do programa Alta Voltagem, na altura apresentado por Rui Unas.

"A primeira vez que apareço em televisão é com esta rapariga. Tu ganhaste e eu fiquei-te com um pó desde essa altura", brincou Cristina Ferreira, pedindo à produção do programa para tentar ‘resgatar’ imagens dessa altura.

Minutos depois, chegou a fotografia de Cristina Ferreira aos 19 anos, onde a apresentadora surge irreconhecível.