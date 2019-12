Cães eram obrigados a combater até à morte e depois eram assados para ser comidos | Vídeo

Polícia brasileira desmantelou rede criminosa de combate ilegal de animais. Agentes ficaram chocados com cenário.

A polícia brasileira desmantelou, durante o fim de semana, uma rede criminosa que, em arenas improvisadas, organizava combate entre cães. Segundo a imprensa brasileira, na plateia estavam 41 pessoas – médicos, veterinários, um polícia militar e estrangeiros. Apesar de todos terem sido levados pela polícia, apenas uma das pessoas que assistiam ficou detida.

A Polícia Civil do Paraná publicou, na sua página de Facebook, um vídeo onde mostra alguns dos cães resgatados. Segundo as publicações brasileiras, um dos animais foi servido num churrasco, depois de morrer na sequência de ferimentos sofridos nos combates ilegais.

Quando se depararam com o cenário, os agentes da polícia ficaram chocados. “Eu com 13 anos de trabalho nunca tinha visto isto. Os cães eram assados para serem comidos”, revelou à imprensa brasileira Matheus Laiola, da delegacia de Proteção ao Meio Ambiente no Paraná.

Dois dos jovens que se encontravam na plateia tinham 12 e 14 anos, e terão sido levados até aos combates – organizados através de grupos de WhatsApp – pelo pai, que abandonou o local do crime e os filhos quando a polícia chegou.

Um dos animais que estava visivelmente ferido acabou por urinar sangue.