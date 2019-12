Francisco J. Marques: "As transmissões da BTV são uma fraude"

Diretor de comunicação do FC Porto acusa Benfica de manipular jogos transmitidos no canal do clube.

Francisco J. Marques voltou a atacar o Benfica. Desta feita o tema prende-se com as transmissões da Benfica TV que, segundo o diretor de comunicação do FC Porto, “é uma fraude aos espectadores”.

"A forma como a BTV continua a fazer a transmissão dos jogos é uma fraude aos espectadores. Quando há lances de ataque do Benfica, é tudo esclarecido com diversas repetições, quando são lances do adversário dá uma repetição e sempre em ângulos que não esclarecem. Há um padrão que procura criar uma perceção falsa. E a consequência é que os árbitros sabem que os lances de ataque do Benfica são escrutinados e nos lances em que são jogadores do Benfica a prevaricar não se passa nada. É muito grave".

J Marques pede mesmo a intervenção da Liga neste assunto. "Isto não é permitido em qualquer outro campeonato. Não é razoável haver um competidor que adultera as imagens. Estamos a dar uma ideia muito má do campeonato português. A Liga tem que propor uma mudança que impeça isto. Não estão em causa as transmissões, mas o facto de não existir um manual de transmissão para todas as transmissões, independentemente do canal", disse no Porto Canal.