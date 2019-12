"Protejam-se": Proteção Civil faz alerta à população

O estado do tempo vai agravar-se com aumento da intensidade da chuva e do vento já a partir da tarde desta quarta-feira, situação que se prolongará até sábado.

Segundo fonte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), citada pela agência Lusa, amanhã será o "dia mais gravoso".

Na sequência destas previsões, a Proteção Civil fez um apelo à população para que sejam respeitados os avisos quer da Autoridade Nacional quer do IPMA.

"Protejam-se", advertiu o comandante da Proteção Civil, em declarações aos jornalistas.

Pedro Nunes sublinhou que as condições adversas que se farão sentir poderão potenciar cenários de inundações, formação de lençóis de água, probabilidade "muito grande de quedas de árvores", problemas na orla marítima devido à forte agitação e deslizamento de terras.

Já o meteorologista Ricardo Tavares lembrou, à agência Lusa, que foram emitidos avisos amarelos (o terceiro mais grave) para todo o território do continente.

"A partir de sábado prevê-se já uma pequena melhoria, não se prevendo a permanência de ventos e precipitação tão forte", adiantou.